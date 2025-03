La società della settimana. Impruneta Tavarnuzze. Una crescita costante

E’ stato un fine settimana eccezionale veramente per l’Impruneta Tavarnuzze che si conferma società di valore e in costante crescita. Tutte vittorie nelle varie categorie dei campionati giovanile e play off sicuri per la squadra dilettanti di Seconda categoria. Per l’Asd Impruneta Tavarnuzze del presidente Claudio Manetti e per tutto lo staff, grande soddisfazione per questa stagione contraddistinta da tanti momenti positivi.

La Prima squadra, che prende parte al girone E di Seconda categoria (nella foto), ha battuto 3-2 la Sambuca. Reti decisive di Frassineti, Simone Lanfranchi e Petracchi. La squadra ha staccato così, con tre giornate di anticipo, il pass per disputare i play off per il passaggio di categoria. Un risultato straordinario che mancava da dieci anni e che certifica il lavoro del direttore sportivo Nelli e del mister Andreucci e di un gruppo di ragazzi quasi tutti cresciuti nel settore giovanile tavarnuzzino. La squadra dilettanti resta seconda con due lunghezze di vantaggio sulla terza a tre giornate dalla fine e l’obiettivo adesso è consolidare la miglior posizione possibile in vista dei play off.

Bene anche gli Juniores di mister Francesco Guidotti che hanno vinto 2-1 in casa della Floria, mantenendo posizioni di vertice nel campionato provinciale. Gli Allievi di Francesco Guidotti e Duccio Mazzoni hanno sconfitto 5-3 la Sancascianese in un derby sempre molto sentito, conquistando un’altra vittoria di un finale di campionato in crescendo. Bene i Giovanissimi di Bacci che hanno vinto 2-1 sul campo della Sales. Trionfo per i Giovanissimi B dei mister Batignani e Degl’Innocenti che hanno battuto 3-0 la Sancat, per la gioia del ds del settore giovanile Marino Ciagli. Turno di riposo in vista della terza fase per gli Allievi B allenati da Mauro. Senza dimenticare la Scuola calcio, ben diretta dall’ex viola Claudio Piccinetti: nell’ultimo fine settimana, in casa e in trasferta più di cento bambini hanno giocato e si sono divertiti mettendo a frutto i consigli degli ottimi istruttori.

Francesco Querusti