La sosta Alla squadra sono stati concessi due giorni di riposo. Gli apuani tornano in campo il 30 marzo ai Marmi contro il Bari. Servono 10 punti per raggiungere il traguardo

Il gol di Torregrossa ha regalato una sosta relativamente tranquilla alla Carrarese che arriva a questo stop del campionato mantenendo la sua dodicesima posizione in classifica che la garantirebbe al momento la salvezza. Gli azzurri restano sempre a un solo punto dai playout mentre hanno allungato a tre lunghezze la distanza dalla retrocessione diretta. Ci sono ancora ben 8 formazioni racchiuse nel fazzoletto di 3 soli punti e per questo risulta prematuro fare ogni tipo di calcolo. Alla Carrarese mancano 4 gare in casa (Bari, Catanzaro, Sampdoria e Modena) ed altrettante in trasferta (Cittadella, Palermo, Sassuolo e Mantova). Probabilmente ci vorranno 10 punti per avere la certezza della permanenza della categoria.

Alla squadra sono stati concessi due giorni di riposo e tornerà sul pezzo a partire da mercoledì per prepararsi alla ripresa del campionato fissata per domenica 30 marzo allo stadio dei Marmi contro il Bari. Contro la squadra pugliese non ci sarà Filippo Oliana che era diffidato ed è stato ammonito col Sudtirol prendendosi una giornata di squalifica. Dalla squalifica, però, rientrerà Julian Illanes (nella foto) che andrà a pareggiare il numero dei difensori disponibili. In queste due settimane mister Calabro conta, inoltre, di recuperare Gabriele Guarino che era stato inserito inizialmente nella lista dei convocati per Bolzano ma che alla fine è rimasto in tribuna per l’affaticamento muscolare che lo affligge. Al suo posto nella mischia è stato gettato Alessandro Fontanarosa il cui debutto è stato una delle note più liete dell’incontro. Il difensore di proprietà dell’Inter ha dato buone risposte come braccetto di sinistra costringendo capitan Imperiale a traslocare al centro. In vista del Bari Guarino resta il giocatore con più possibilità di rientrare a disposizione.

Dopo la sosta potrebbe tornare a lavorare col gruppo anche l’attaccante Stiven Shpendi mentre le situazioni di Bleve e Coppolaro richiedono più tempo e maggiore pazienza.

Gianluca Bondielli