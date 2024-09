La squadra del giorno. La spinta della Coppa per Vismara. Dopo la vittoria arriva il sindaco

Il Vismara Calcio, dopo aver disputato sabato scorso e vinto il derby di andata di Coppa Italia Promozione contro Il Villa San Martino (1-2 grazie alla doppietta di Montanari) nella stessa serata si è presentato ai propri tifosi, presso il Centro Socio Culturale del Quartiere Vismara, alla presenza del sindaco Andrea Biancani, l’assessore Mila della Dora, il vice presidente vicario Figc Marche Gustavo Malascorta, il delegato provinciale (Figc di Pesaro-Urbino) Pasquale Mormile e il collaboratore della Procura Federale della Figc Maurizio Paruccini.

Inoltre sono stati presentati anche i ragazzi della formazione Juniores Regionale allenati dal giovane trainer Antonio Scocchera. Un momento piacevolmente conviviale in cui si è fatto anche un po’ il punto in merito alla questione dell’Impianto sportivo con le autorità presenti. Durante la serata il presidente e anima della società Flavio Parlani, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti ha dichiarato che a suo parere il prossimo sarà un campionato sicuramente impegnativo e con formazioni che almeno sulla carta si sono ben attrezzate ed una di queste è proprio la neo promossa Lunano che il Vismara dovrà affrontare nella prima gara di apertura della nuova stagione sul loro terreno di gioco.

Mentre mister Pierangelo Fulgini dopo aver fatto i complimenti ai suoi ragazzi soprattutto per il gioco espresso nel match, si è mostrato positivo per la rosa che ha a sua disposizione, dichiarando anche che c’è comunque ancora da lavorare per migliorare l’intesa di squadra e la condizione fisica dei giocatori.

Dirigenti. Presidente Flavio Parlani, vice presidente Marcello Righi, Dg: Cristian Amati, Diesse: Luca Carletti, Dirigenti Accompagnatori: Roberto Cerreti, Francesco Capomaggi, Team Manager Marco Druda, Addetto stampa Antonio Cardinali. Staff Tecnico: Allenatore Pierangelo Fulgini, V. Allenatore Massimo Pomilio, Preparatore Portieri Filippo Andreatini, Fisioterapista Mirco Della Martera, Preparatore Atletico Andrea Vinci.

Rosa. Portieri: Mattia Melchiorri 94, Simone Ferracuti 06, Nucci Samuele 06, Vennarini Davide 06; Difensori: Marco Capomaggi 00, Francesco Palazzi 01, Lorenzo Nicolini 05, Bertuccioli Samuele 06, Nicola Del Pivo 92, Cristian Carnaroli 06, Gianluca Oliva 06; Centrocampisti: Alessandro Morani 02, Radi Harrach 00, Gianluca Carnaroli 06, Enrico Letizi 93, Filippo Vagnarelli 07, Giammarco Pistola 92, Filippo Bucci 98; Attaccanti: Giacomo Renzi 01, Luca Montanari 00, Nicola Amati 05, Guido Sperandei 08, Mattia Gaudenzi 01.