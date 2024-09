La squadra di Argilli batte la Lastrigiana. Foiano, prima vittoria da Papa. Segna nel primo tempo e vola

FOIANO

FOIANO: Lombardini, Bux (26’ st Lombardi), Tenti, Di Gregorio (26’ st Mazzi) Papa, Bennati, Baroni, Cacioppini, Adami, Verdelli, Corsi (39’ st Nannoni) A disp.: Strangis, Lombardi, Costantini, Nannoni, Bonadonna, Menchetti L., Ferretti, Mostacci. Allenatore: Stefano Argilli

LASTRIGIANA: Falsettini, Becagli F.,(37’ st Tomei), Nencini G., (39’ st Lazzeri), Del Colle, Borselli, Canali, Pierattini, Piccione (15’ st Martini), Palaj, Bibaj Gert, Mhilli (7’ st Romei) A disp.: Isolani, Lazzeri, Castiglioni, Martini, Crini, Innocenti. Allenatore: Alessandro Gambadori

ARBITRO: Andrea Baldasseroni di Pistoia (De Stefano - Napolano)

RETI: Papa 39’ pt

FOIANO - Vittoria di misura del Foiano che batte 1-0 la Lastrigiana e conquista la sua prima vittoria in campionato.

Un successo prezioso per gli amaranto di Argilli che è stata conquistata grazie ad un gol di Papa nel finale di primo tempo. La cronaca della partita vede i padroni di casa già pericolosi poco dopo il quarto d’ora quando Papa pennella un cross sulla testa di Adami che impegna Falsetti. Alla mezz’ora ripartenza del Foiano: stavolta è Bux a pescare Adami che manda a lato ancora con un colpo di testa.

Gli amaranto insistono e al 39’ trovano il vantaggio: sulla respinta della difesa fiorentina, si avventa sul pallone Papa che indovina il diagonale mancino e segna l’1-0.

Prima del riposo si fa vedere la Lastrigiana con il colpo di tacco di Palaj, troppo debole che non impesierisce Lombardini. Nella ripresa gli ospiti premono e Lombardini deve disinnescare la conclusione di Palaj.

Ancora l’estremo foianese protagonista sempre su Palaj con un intervento con i piedi. C’è spazio nuovamente per il Foiano che potrebbe chiudere la gara con Nannoni che però non riesce a concretizzare l’azione: in contropiede, colpisce la traversa a portiere battuto, poi un difensore salva sulla linea sul tentativo di Cacioppini.

L’ultimo brivido è nell’area del Foiano, ma il diagonale di Bibaj prende soltanto l’esterno della rete.

Finisce con una sola rete, quella del Foiano che con la Lastrigiana conquista la prima vittoria di campionato per la stagione 2024/2025.

Andrea Lorentini