La squadra di Canovi a punteggio pieno. Villa Minozzo: nessuna pietà per il desolato Felina

VILLA MINOZZO: Pagani, Mamah (40’st Matranxhi), Messori, Sorbi (36’st Coriani), Banzi, Setti, Amayah, Mordini, Ferrario, Spinola (41’st Bertoia), Caniparoli (40’st Zaoui). A disp.: Lugari, Silvestri, Vasirani, Ricci, Rocca. All.: Canovi

FELINA: Maicol Zannoni, Cristian Zannoni, Pellati (30’st Mjekra), Pupeschi, Cavallari, Ruffini, Farinelli, Favali, Santi, Minessi (40’st Goldoni), Briselli. A disp.: Primavori, Caselli, Federico Zannoni, Soverini, Rossi, Zanelli, Sendrea. All.: Manfredi

Arbitro: Lusetti (Amoruso e Panariello) Reti: Spinola al 32’pt, Ferrario al 31’st, Caniparoli al 37’st.

Note: ammoniti Ruffini, Farinelli e Sorbi. Nei Giovanissimi 3-0 per il Felina con le firme di Matera (due) e Baldelli.

Nemmeno la pioggia ha fermato il Villa Minozzo e i suoi scatenati tifosi: netto 3-0 sul Felina, e Villa che si candida sempre più ad arrivare in fondo a questo torneo. Nel primo tempo, un po’ più equilibrato, sblocca tutto Spinola (foto) con un tiro a fil di palo dai 25 metri. Il Felina se la gioca, ma non arrivano enormi occasioni. Nella ripresa, invece, ecco un episodio chiave: decisivo Pagani su Pupeschi,e niente 1-1 che poteva cambiare il resto della gara. Dopo lo spavento il Villa macina gioco (Spinola protagonista con giocate e classe) e la chiude prima con un gran tiro al volo di Ferrario su cross nel solito Spinola, e poi con lo strapotere di Caniparoli che, imprendibile fa il tris. Villa Minozzo a punteggio pieno con 9 punti colti in tre partite, mentre il Felina viaggia ad un ritmo diametralmente opposto, con tre sconfitte su tre.