La squadra di Settesoldi sè reduce dalla vittoria con la capolista. La Zenith va a Livorno. E non vuole fermarsi

Zenith Prato sulle ali dell’entusiasmo. Trasferta però insidiosa, nel girone A di Eccellenza, per i bluamaranto, che oggi pomeriggio alle 14.30 saranno ospiti in casa della Pro Livorno Sorgenti, quadra attualmente a metà del tabellone con 29 punti (6 in meno dei pratesi, terzi in graduatoria), ma che sta attraversando un ottimo momento di forma. "E’ una partita da non prendere sottogamba. I labronici hanno giocatori da categoria nei punti giusti e sono molto bravi e organizzati nel fare il 3-5-2 o il 3-4-1-2. La mia squadra si è allenata molto bene, quindi abbiamo preparato tutta una serie di situazioni per riuscire a leggere le insidie di questo match – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Mancano 5 partite alla sosta, dove ci saranno 4 scontri diretti. Ma dobbiamo prima di tutto pensare partita dopo partita. La Pro Livorno viene da 5 risultati utili e ha giocatori che possono determinare sulle fasce e in attacco. Noi veniamo dalla vittoria con la capolista, e andremo in casa loro con l’obiettivo di portare a casa i tre punti". In caso di vittoria, in effetti, alla Zenith Prato, che sarà orfana del solo Bagni (infortunato) per questo match, si spalancherebbero prospettive interessanti in ottica play off, con possibile vista sulle prime due posizioni finali.

L. M.