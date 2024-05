La stagione che verrà. E’ ormai iniziato come ogni anno il valzer dei diesse

E’ iniziato, come ogni anno, il valzer dei direttori sportivi. Se il Siena non ha avuto dubbi a confermare Simone Guerri, dopo l’ottimo lavoro svolto, le altre squadre si stanno guardando intorno. Uno dei nomi più gettonati è quello dell’ex Daniele Faggiano, attualmente senza incarico dopo l’esperienza alla Sampdoria. Faggiano sembrerebbe essere finito nel mirino dell’Ancona. Sirene dalla C, poi, per Andrea Grammatica: il direttore, al Siena nel difficile periodo ‘armeno’, è reduce dalla cocente stagione al Ravenna che, dopo l’esclusione della Pistoiese, si è vista superare dal Carpi nella corsa alla Lega Pro (consulente di mercato del club giallorosso sarà Ariedo Braida). Nelle scorse settimane, invece, Ernesto Salvini era stato accostato alla Lucchese, anche se nelle ultime ore è balzato agli onori della cronaca il nome di Evacuo. Intanto Paolo Giovannini ha già salutato l’Arezzo per accasarsi al Livorno in Serie D.