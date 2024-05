LA STATISTICA. I giocatori impiegati con più continuità

Nella speciale classifica dei giocatori maggiormente impiegati in stagione da mister Magrini, subito dopo i vari Galliani, Biancon, Bianchi e Giusti, troviamo il giovane terzino classe 2004 Morosi che tornato in bianconero dopo due stagioni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Escluso il centrale Biancon è infatti il difensore con più presenze, a più uno sull’esperto Agostione che si è fermato a 28 mentre l’altro mancino, Bertelli, è arrivato a 23. Tornando sulla corsia destra invece la prima alternativa a Morosi è stato Pagani, di un anno più ‘anziano’ ed in rete anche in una occasione, che è arrivato a quota 21 gettoni. Il più penalizzato della retroguardia è stato invece Leonardi, anche lui terzino destro, che è sceso in campo in 6 occasioni di cui una da titolare a Castiglion Fiorentino.