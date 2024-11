La storia. Biglia e Paletta, nuova avventura al servizio dei ragazzi dell’Aldini

Ormai per molti ex calciatori, che dopo la fine della carriera decidono di diventare allenatori, la decisione è semplice. Ignorano la gavetta e partono subito sulla panchina di una squadra importante. C’è ancora qualcuno che invece sceglie di cominciare dal basso e inizia la nuova vita sportiva alla guida di coloro che rappresentano l’anima più pura del calcio: i ragazzi. È il caso di Lucas Biglia e Gabriel Paletta, che da circa una settimana sono i nuovi allenatori degli allievi Elite Under 17 dell’Aldini, uno dei più importanti club dilettantistici del pallone meneghino e protagonista di un solido legame con il Milan per quanto riguarda la crescita dei giovani.

Proprio con la maglia rossonera nella stagione 2017-2018 Biglia e Paletta hanno rafforzato un’amicizia che anno dopo anno è diventata sempre più stretta, coinvolgendo le rispettive famiglie. Entrambi argentini (anche se Gabriel è naturalizzato italiano), entrambi nati nel 1986 con Lucas più vecchio di soli 15 giorni ed entrambi freschi di patentino da allenatore conseguito a Coverciano a metà ottobre.

Ma come nasce la scelta dei due di andare all’Aldini U17? La squadra, che milita nel girone A della categoria, aveva iniziato bene la stagione e dopo nove giornate si trovava al quarto posto, in piena zona playoff. Nel decimo turno però ecco il crollo per 5-0 contro la capolista Varesina e le dimissioni del tecnico Tefik Faria, da tempo in rotta con la società.

E qui entra in gioco un altro ex rossonero: Walter De Vecchi, protagonista del Milan di Nils Liedholm e della prima stella a fine anni settanta, da luglio tra i principali dirigenti dell’Aldini. De Vecchi ha assunto per una giornata il ruolo di allenatore ad interim e intanto, con il presidente Massimiliano Borsani, ha lavorato per convincere Biglia a sedere in panchina. L’argentino ha accettato, chiedendo però di avere come secondo l’amico e collega Paletta. Lucas porta la sua esperienza di ex centrocampista tecnico e con grande visione di gioco, Gabriel determinazione, grinta e il gioco aereo affinato da difensore.

I due hanno passato i primi giorni a lavorare sull’intensità di gioco e sulla qualità della manovra. I risultati si sono subito visti: esordio con vittoria per 3-1 contro l’Accademia Bustese grazie alla rete di testa di Orta e alla doppietta meravigliosa di Sgotto. Quarto posto confermato e un giro palla già di alto livello. "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che sono stati bravissimi e si stanno sacrificando un sacco per darmi una mano e per riuscire a fare bene. L’idea di calcio che ho oggi si è cominciata a vedere, e siamo riusciti a vincere una gara da squadra. - ha raccontato soddisfatto Biglia a fine gara -. Con Paletta ci conosciamo dal 2005, non ho avuto dubbi a chiamarlo con me. Non c’è primo o secondo allenatore, lavoriamo di squadra. Abbiamo scelto l’Aldini per partire da un club attento alla crescita dei giovani e simile a quelli con cui abbiamo iniziato noi da giocatori".

Alessandro Stella