La storia. Il bomber Sodinha riparte dalla. Prima Categoria:. Atletico Offlaga

Dai nobili palcoscenici della serie B ai campi dei tornei dilettantistici. Non c’è tanta differenza per Felipe Monteiro Diogo, meglio conosciuto come Sodinha: a 35 anni, l’attaccante brasiliano, ex Brescia ed ex Modena, si rimette ancora in gioco e dopo l’ultimo campionato con l’Ospitaletto (in Eccellenza) riparte dalla Prima categoria lombarda. E’ lui, infatti, il primo grande colpo di mercato dell’Atletico Offlaga. Il club biancazzurro, che in due anni ha compiuto il doppio salto passando dalla Terza alla Prima categoria, ha annunciato con enfasi l’acquisizione del fantasista classe 1987. "La società - si legge nella nota diffusa sui “social“ - comunica che la Presidente Giada Masotti ha firmato l’accordo con il giocatore Felipe Sodinha per la prossima stagione che vedrà debuttare la propria squadra in Prima categoria. Inoltre la Presidente fa sapere che Sodinha non sarà l’unico big a far parte della rosa, quindi restate sintonizzati.... Ne vedremo delle belle!".

Sarà certamente contento del primo rinforzo anche l’allenatore Marco Gala, che proprio nelle scorse ore è stato confermato anche per la prossima stagione: un bellissimo (e forse inatteso) regalo dopo una grande annata che ha visto l’Atletico Offlaga assicurarsi il suo piccolo “triplete“: non solo la promozione nella serie superiore, ma anche la Coppa “scudetto“ e la Coppa “provinciale“.

Giulio Mola