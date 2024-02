La storia. Legnani, il portiere che segna da metà campo

Il calcio dilettantistico ogni settimana regala bellissime favole da raccontare. Come quella di Emanuele Legnani, portiere dell’Accademia Settimo, autoredi un’incredibile prodezza nell’ultimo match di campionato di Seconda Categoria, girone L. Sul campo dell’Oratoriana Vittuone il punteggio era di 1-1, si giocava il lungo recupero. E al minuto novantacinque la magia che non ti aspetti: punizione per gli ospiti, il calcio a lunga gittata del 23enne Legnani sorprende il portiere di casa e finisce in rete regalando all’Accademia Settimo una vittoria che le è valsa il primo posto solitario in vetta alla classifica.

Non è la prima volta che un portiere fa centro, perché tutti ricorderanno le prodezze dei vari Rampulla, Taibi, Amelia, Brignoli e per ultima quella di Provedel contro l’Atletico Madrid in Champions, ma quella di Emanuele è diversa, perché nessuno dei più illustri colleghi, comesottolinea il club nel suo post sui “social“ "ha segnato da oltre metà campo".

"Devo ammettere che l’ho fatto apposta - racconda con candida sincerità Legnani -. Volevo metterla in mezzo ed è uscita una “cannonata“. E per questo momento di follia al prossimo allenamento devo portare le paste. Me le ha chieste anche l’arbitro per la prossima volta che ci dirigerà". Sorride Legnani, forse ancora non si rende conto di quel che è riuscito a fare, stordito per giorni da quel festoso abbraccio dei compagni che lo hanno letteralmente travolto dopo il gol. "E’ tra le giornate più belle della mia vita calcistica - confessa Emanuele -. La migliore, al momento, resta quella in cui siamo riusciti a vincere i “regionali“ contro l’Accademia Inter, ma se dovessimo conquistare il campionato quest’anno sarebbe indubbiamente la gioia più grande". Tanti i complimenti ricevuti da emanuele sulle pagine “social“ della Lega Nazionale Dilettanti e dell’Accademia Settimo.

Giulio Mola