La strada del Grifone: "Bene, ma piedi per terra"

Archiviata la vittoria sull’Orvietana i biancorossi di mister Malotti sono attesi dalla prima trasferta di campionato che li vedrà domenica sul terreno del Seravezza Pozzi, compagine che da sempre ha rappresentato un ostacolo "noioso" per il Grifone. Un successo quello ottenuto dal Grosseto che ha riportato certezze nell’ambiente ed ottenuto da uno schieramento ideato dal tecnico fiorentino con la scelta , ad esempio, di Barlettani come terzo uomo del reparto difensivo. Un successo che dovrebbe riportare un po’ di fiducia tra i sostenitori biancorossi. "Dopo il soddisfacente esordio casalingo occorre evitare entusiasmi prematuri – afferma il presidente Antonio Fiorini – e concentrarsi sulla prima trasferta. Fuori casa il timore è che la squalifica di mister Malotti possa condizionare maggiormente lo svolgimento della gara. Finora la forzata assenza dalla panchina non ha creato problemi, ma da ora in poi qualche difficoltà in più potrebbe emergere. Sarà importante verificare anche questo aspetto dal momento che la seconda trasferta in programma è il big match contro il Livorno". Una trasferta quella di domenica che arriva dopo la vittoria del Seravezza Pozzi per 3 a 1 sul campo "Miro Luperi" di Sarzana contro la Fezzanese nel recupero della gara che domenica non è stata disputata a causa dell’allerta meteo.