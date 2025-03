La strada del Grifone. E ora è vietato sbagliare

I biancorossi proseguono le sedute di allenamento al campo "Palazzoli". Ieri mister Consonni ha fatto disputare la classica doppia seduta come da programma in vista della trasferta di domenica a Civita Castellana dove Cretella e compagni affronteranno l’undici della Flaminia sul terreno dello stadio "Madami".

Il Grifone, quinto in classifica, affronta la penultima del girone in una gara soltanto all’apparenza facile e abbordabile. La squadra viterbese, da quando mister Nofri è tornato alla guida, infatti, sta dimostrando di essere in netta ripresa come è confermato dal clamoroso successo ottenuto in trasferta sul terreno del Seravezza Pozzi.

Due squadre che sono mosse da motivazioni opposte nelle ultime sette gare del girone di ritorno: il Grosseto è impegnato, prima di tutto, a restare nella griglia dei playoff per poter aspirare alla conquista del secondo posto; la Flaminia, dal canto suo, impegnata in una lotta assai complicata, ha rilanciato le sue speranze di salvezza.

Appare evidente che per i biancorossi non esistono alternative al successo se vogliono dare un minimo di interesse ad una stagione negativa sotto il profilo dei risultati dal momento che hanno fallito, troppo presto, l’obiettivo principale che era quello di cercare di vincere il campionato. E l’amarezza maggiore è stata quella che ciò si è concretizzato dopo la fantastica cavalcata di cui I biancorossi sono stati protagonisti nel girone d’andata, cavalcata che aveva creato illusioni.

Ora, dunque, i giocatori biancorossi devono chiudere la stagione giocando con carattere e determinazione queste utime sette finali, e dimostrare, anche in previsione futura, che possono essere all’altezza di restare, nella prossima stagione agonistica, per indossare ancora la maglia del Grosseto. Insomma, da ora in poi, ogni match sarà un esame per tutti.