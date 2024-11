La strada del Grifone. Fezzanese ultima, ma occhio

Doppia seduta ieri per i biancorossi sul campo del "Palazzoli" dove si respira un clima di tranquillità che permette a mister Consonni e al suo staff (il secondo Tommaso Salvestroni, mister Gianni Di Meglio, il professor Nicola Stagnaro, preparatore atletico) di lavorare serenamente. Da qualche giorno, come collaboratore per il reparto portieri, è presente anche Luca Pantani, già impegnato nel Settore giovanile biancorosso. E quando siamo ad un terzo del campionato un po’ di rassegnazione, vista l’attuale classifica, circola tra i pochi tifosi presenti alle sedute di allenamento quotidiane. Il nuovo ciclo in casa del Grifone sembra, davvero, avere avuto inizio per cui, d’ora in avanti, ciascuna gara che Cretella e compagni dovranno affrontare assumerà il valore di una conferma e di una crescita. E la prima verifica porta il nome della Fezzanese, fanalino di coda con 4 punti, unica squadra ligure del campionato, che domenica, per indisponibilità del proprio terreno di gioco, ospiterà il Grosseto sul campo dello stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Un match da non sottovalutare, nonostante la posizione in classifica dei "verdi" di mister Ruvo che si stanno rinforzando pensando ad una rimonta.

Sul fronte della comunicazione societaria da registrare una breve dichiarazione di Manuel Pifferi. "Sabato ho rassegnato le mie dimissioni dal ruolo di addetto stampa dell’Us Grosseto – spiega Pifferi –, dimissioni che sono diventate effettive domenica al termine dell’incontro on la Flaminia. Ringrazio la società per l’opportunità concessami, in particolare Iacopo per avermi cercato e fortemente voluto in questo ruolo, e Filippo per il supporto. Grazie infine a tutti voi colleghi giornalisti per la collaborazione. Un saluto a tutti e sempre Forza Grosseto".