La strada del Grifone. Già finito il tempo degli errori

Fuori dalla Coppa Italia, ora, il Grosseto deve pensare soltanto al campionato. La sconfitta di Livorno deve rappresentare uno stimolo in più per i biancorossi che hanno deluso le aspettative, soprattutto, sotto l’aspetto caratteriale come hanno sottolineato sia il tecnico Malotti che il direttore generale Vetrini. E proprio in questi frangenti il Grifone deve rispondere che c’è.

Infortuni e squalifiche, ormai, fanno parte del passato: domenica allo "Zecchini" arriva l’Orvietana per la prima di campionato. Il Grosseto, senza Malotti in panchina perché squalificato, deve farsi trovare pronto al di là di ogni considerazione: non sono consentiti ulteriori passi falsi. Intanto la società biancorossa ha reso noto la numerazione delle maglie per la stagione 2024/2025. Questo l’elenco completo: 1 Pellegrini, 2 Sanyang, 3 Falasca, 4 Cretella, 5 Angeli, 6 Frosali, 7 Mobilio, 8 Sabelli, 9 Marzierli, 10 Boiga, 11 Riccobono, 12 Raffaelli, 13 Nunziati, 14 Cela, 15 Barlettani, 16 Fregoli, 17 Bolcano, 18 Capoduri, 19 Violante, 20 Macchi, 21 Benucci, 22 Massellucci, 23 Aprili, 24 Sacchini, 25 Grasso, 26 Nardi, 27 Senigagliesi, 28 Guerrini, 29 Mandolfo, 30 Criscuolo. Sul fronte degli abbonamenti è possibile sottoscriverli fino a domenica. Per coloro che lo hanno già sottoscritto l’abbonamento è disponibile e può essere ritirato nella segreteria del Centro Sportivo di Roselle. Per informazioni 376-1889651.