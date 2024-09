La strada del Grifone. Marzierli torna in gruppo

Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista dell’esordio in campionato che vedrà domenica, inizio alle 15, il battesimo con l’Orvietana allo "Zecchini". Per fortuna si è assottigliato il gruppo degli infortunati che al momento vede ancora fermi Sanyang, Cela e Nunziati. Tutti gli altri effettivi, compreso il bomber Marzierli (nella foto), sono tornati in gruppo per la soddisfazione di mister Malotti. E sul campo del Centro Sportivo di Roselle, da due giorni, si è rivisto anche l’attaccante Gomes, ex biancorosso, che al momento "corricchia" più che correre. Ma crediamo che un suo tesseramento sia ipotesi remota.

La società ricorda che la campagna abbonamenti andrà avanti per tutta la settimana e sarà possibile sottoscrivere la propria tessera fino alle 13 di domenica. Per quanto riguarda gli abbonamenti riservati agli sponsor che ne hanno diritto questi potranno essere ritirati il giorno della partita a partire dalle 13 al botteghino di piazzale Michelangelo.

Questa la numerazione delle maglie per la stagione 2024/2025. 1 Pellegrini, 2 Sanyang, 3 Falasca, 4 Cretella, 5 Angeli, 6 Frosali, 7 Mobilio, 8 Sabelli, 9 Marzierli, 10 Boiga, 11 Riccobono, 12 Raffaelli, 13 Nunziati, 14 Cela, 15 Barlettani, 16 Fregoli, 17 Bolcano, 18 Capoduri, 19 Violante, 20 Macchi, 21 Benucci, 22 Massellucci, 23 Aprili, 24 Sacchini, 25 Grasso, 26 Nardi, 27 Senigagliesi, 28 Guerrini, 29 Mandolfo, 30 Criscuolo.