La strada del Grifone. Rinvio e tutti scontenti

Il duplice rinvio di Grosseto-Seravezza (si giocherà domani alle 14.30) sta scontentando tutti. Da un punto di vista tecnico, infatti, è saltata la consueta preparazione per entrambe le squadre. Sia Grosseto che Seravezza Pozzi, infatti, sono costrette ad un tour de force in quanto il recupero tra mercoledì e domenica è davvero poco rispetto alle rispettive avversarie. Nel caso del Grosseto, inoltre, questo duplice rinvio non serve neppure a recuperare qualche giocatore perché si tratta di infortuni di non breve durata. E scontenti sono anche gli sportivi maremmani, soprattutto per l’orario, perché molti dei quali saranno costretti a non vedere il match. Per non parlare, poi, della posizione particolare nella quale si vengono a trovare gli abbonati. Ma quando arrivano certe decisioni c’è poco da fare. Dunque le altre avversarie di alta classifica che hanno vinto domenica scorsa, domani, potranno assistere allo scontro che vedrà i biancorossi di mister Consonni (ieri pomeriggio si sono ritrovati allo "Zecchini" e stamani ci sarà la rifinitura) ospitano l’undici del tecnico Brando. I versiliesi occupano il secondo posto con 35 punti mentre i maremmani li seguono a 33: un match, dunque, che si preannuncia ad alto contenuto tecnico. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Mattia Mirri della sezione di Savona; assitenti Leo Posteraro di Verona e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto. P.P.