La strada del Grifone. Serve la voglia di riscatto

Stamani consueta rifinitura per i biancorossi di mister Consonni in vista del match che domani li vedrà impegnati allo stadio "Lotti" con il Poggibonsi. Ieri pomeriggio partitella allo "Zecchini". Il difensore Possenti ha svolto un lavoro differenziato; assente il difensore Dierna febbricitante. In panchina ha seguito l’allenamento dei suoi compagni capitan Cretella che dovrà restare fermo per due mesi a causa della lussazione alla spalla destra.

Il tecnico del Grifone recupera Sacchini e Addiego Mobilio che hanno scontato la giornata di squalifica. Una gara all’insegna dell’incertezza quella di domani con il Grosseto (34 punti) scivolato al quarto posto della classifica, che sta attraversando un momento delicato, dopo la sconfitta di Orvieto, il pareggio con il Seravezza Pozzi e con la fatica nelle gambe dopo il recupero di mercoledì, e con un Poggibonsi (30 punti) che è in continua crescita. Ma i biancorossi non possono permettersi ulteriori passi falsi, se vogliono restare nelle zone alte della classifica. Oltre tutto, ci sarebbe anche da vendicare la sconfitta interna per 2-1 rimediata nel girone di andata.

A dirigere il match è stato designato l’arbitro Vittorio Emanuele Teghille della sezione di Collegno; assistenti Simone Pellegrini di Prato e Beatrice Toschi di Imola.