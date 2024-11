La strada del Grifone: "Sono molto fiducioso"

"Sono tornato da Dubai dove ho potuto vedere la partita di domenica del Grosseto contro la Fezzanese su Grosseto Sport. Devo dire che la squadra mi ha soddisfatto".

Il patron Gianni Lamioni ieri pomeriggio presente ad assistere alla partitella in famiglia dei biancorossi contro la squadra Juniores è contento del momento che sta attraversando il Grifone.

"Siamo in serie positiva da cinque giornate – prosegue il patron del Grifone – e spero proprio che possa allungarsi questa serie. Domenica andiamo in casa del San Donato Tavarnelle: sarà una gara difficile, come del resto lo sono tutte, ma sono fiducioso in un risultato utile da parte dei ragazzi".

Intanto mister Consonni dirige la partitella mescolando, come al solito, le carte anche se è probabile che domenica possa essere confermato l’undici vittorioso con la Fezzanese dal momento che tutti gli effettivi sono a disposizione ad eccezione di Bolcano, che ha lavorato a parte, e di Grasso presente in borghese a bordo campo.

E fino alle 19 di domani sono in vendita I biglietti per il settore ospiti al prezzo di 10 euro al Bar Tripoli. I biglietti, inoltre, potranno essere acquistati anche domenica al botteghino dello stadio di Barberino Tavarnelle al prezzo di 15 euro.

P.P.