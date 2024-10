La svolta del Montevarchi. Artini e Priore protagonisti

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Il vecchio adagio "crederci sempre, arrendersi mai" è stato preso a prestito dal Montevarchi per venire a capo della partita complicata, sebbene vinta alla fine per 5–2, con il Terranuova. Avversario organizzato, protagonista di un primo tempo eccellente, chiuso sull’1–1 con reti di Iaiunese e Boncompagni e che, nonostate l’inferiorità numerica patita all’ora di gioco per il doppio giallo e il relativo rosso preso da Privitera, si era portato addirittura avanti 2-1 grazie al rigore di Bega. Alla distanza, però, è emersa la qualità dell’Aquila che ha ribaltato la sfida con il rigore di Orlandi, il sigillo dell’ex Artini, l’altro penalty di Priore e il centro di Ciofi. Non è stata una passeggiata. Lo riconosce il tecnico dei padroni di casa Nico Lelli: "Gara difficilissima per la determinazione dei terranuovesi. Aver centrato la vittoria, allora, mi rende ancora più soddisfatto per il valore della formazione che è stata superata e faccio i complimenti alla mia squadra. Il punto di svolta dell’incontro? Credo sia stata la capacità – riprende l’allenatore aquilotto – di credere nei nostri punti di forza. Anche in prospettiva del turno di mercoledì a Livorno (fischio d’inizio alle 15) è proprio questo l’incoraggiamento che faccio al gruppo, composto da giocatori che si mettono sempre a disposizione con entusiasmo e professionalità". E tra loro il mister cita Tommaso Artini, che non veniva utilizzato da tempo ma si è fatto trovare pronto firmando il 3-2 e lo stesso Edoardo Priore, febbricitante e tuttavia sceso in campo per dare il suo contributo e spezzare il digiuno del gol. Per inciso aver battuto dal dischetto lo specialista Timperanza che con la maglia della Sangiovannese gli parò il rigore nel derby della passata stagione, è stato un segnale di rivincita.

Già ieri mattina i valdarnesi hanno ripreso gli allenamenti per preparare la trasferta che non ha bisogno di particolari motivazioni all’Armando Picchi, lo stadio dedicato all’indimenticabile difensore, nonno del centrocampista del Montevarchi Alberto.