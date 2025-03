La svolta in casa dei bresciani dopo l’esonero di Franzini. Lumezzane, inizia l’avventura di mister Paci

LUMEZZANE (Brescia)

Massimo Paci ha iniziato la sua avventura da allenatore del Lumezzane. "Sono qui con uno spirito positivo – ha esordito l’erede dell’esonerato Arnaldo Franzini –. Questa è un’avventura importante per me e per la squadra. Ho le idee chiare e voglio portare risultati, aiutando i giocatori a uscire dall’empasse dell’ultimo periodo (che ha fatto scivolare i valgobbini a +2 dai playout, mentre i playoff si sono fatti distanti 7 punti, ndr). Per riuscirci dobbiamo lavorare, ma nel momento di iniziare ho voluto parlare ai ragazzi di Franzini, un allenatore che ha fatto la storia qui a Lumezzane, sia a livello tecnico sia umano. Ho ereditato una panchina prestigiosa, ma sono pronto ad assumermi le mie responsabilità". Mister Paci - una breve panchina alla Pro Sesto l’anno scorso, prima tra le altre la Pro Vercelli e il Pordenone - avrà a disposizione pochi giorni per preparare la sfida interna di domenica con il pericolante Caldiero. Match cruciale per i rossoblù.

"C’è stato il cambio di allenatore e dobbiamo essere intelligenti – continua Paci –. Sarà decisivo l’aspetto mentale e noi dobbiamo farci trovare pronti. Riuscire a partire con il piede giusto sarebbe davvero prezioso". Il presidente Andrea Caracciolo è pienamente concentrato sul presente: "Abbiamo preso una decisione molto difficile con grande rammarico. Dal suo arrivo a Lumezzane si è creato un rapporto splendido con Franzini. Purtroppo nel calcio contano i risultati. Abbiamo visto che la squadra non reagiva alle sconfitte e abbiamo scelto di prendere questa decisione. Ci siamo guardati in giro ed abbiamo visto che il profilo di un allenatore come Paci è quello che fa al caso nostro. Adesso dobbiamo pensare alla partita di domenica con il Caldiero. Per noi è fondamentale, di tutto il resto parleremo dopo". Il Lumezzane è dunque focalizzato sulle cinque gare che mancano al termine della stagione. Saranno però questi ultimi impegni a sancire se Paci potrà essere l’allenatore rossoblù anche per la prossima stagione.

Luca Marinoni