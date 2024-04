LA TERZ’ULTIMA GIORNATA. Numerosi incroci in zona playoff. Fari puntati su Gubbio e Pineto

Nella terz’ultima giornata del girone B di serie C sono in programma alcuni incroci che riguardano la zona playoff e quindi direttamente anche l’Arezzo. Il Gubbio, quinto, riceve il Pontedera sesto. In caso di vittoria gli umbri blinderebbero la posizione. Fari puntati anche su Pineto-Juventus Next Gen. I bianconeri hanno gli stessi punti degli amaranto, ma sono davanti in classifica per via del vantaggio negli scontri diretti. Il Pineto dovrà provare a vincere per rientrare nelle dieci. Impegno non facile nemmeno per il Rimini che se la dovrà vedere sul campo della Carrarese.