La trasferta. Il Matelica ad Ancona per continuare in bellezza

Il Matelica oggi è di scena allo Stadio del Conero, ad Ancona, per la quarta giornata di Eccellenza. L’avversario da affrontare è la Portuali Dorica, con calcio d’inizio alle 15. I dorici sono reduci dal pareggio (1-1) sul campo dell’Urbino, mentre la formazione di mister Giuseppe Santoni ha impattato in casa col Chiesanuova (0-0). Come sottolineato anche da Lorenzo Falcioni, diesse biancorosso, la Portuali ha rinforzato – in settimana – l’organico. Prima è arrivato alla corte di mister Stefano Ceccarelli il difensore Filippo Tavoni (classe 2004), esterno mancino proveniente dalla Fidelis Andria; poi, in ordine di tempo, si è accasato ad Ancona l’esterno offensivo Leo Vitucci, pure lui un 2004, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e reduce da un campionato con il Sora in serie D. Insomma, due rinforzi importanti, per consolidare soprattutto la pattuglia degli Under, proprio alla vigilia del match col Matelica. Per quanto riguarda la squadra di Santoni, solo all’ultimo si deciderà sull’impiego degli acciaccati Iori, Wali e Strupsceki. Il tecnico e lo staff non intendono forzare i tempi, anche in previsione di una stagione lunga e impegnativa. Fra l’altro, nel prossimo match casalingo (domenica 6 ottobre) sarà di scena allo stadio "Giovanni Paolo II" la capolista Maceratese e, nel mezzo, è atteso pure l’incontro di andata dei quarti di finale di Coppa Italia in casa dell’Osimana (mercoledì 2). Calendario che si infittisce e propone sfide di un certo rilievo, sia per il blasone, sia per i punti in palio.

m. g.