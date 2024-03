La trasferta. Obiettivo Anghiari. Biglietti in vendita al costo di 10 euro

Si preannuncia una bella presenza di tifosi bianconeri, domenica, ad Anghiari. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la gara sul campo della Baldaccio Bruni potrebbe sancire la matematica promozione della squadra di Magrini in Serie D. Di seguito le indicazioni della società biancoverde, a partire dai prezzi dei biglietti: intero 10 euro; ridotto per militari, ragazzi dai 12 ai 18 anni e invalidi 5 euro; minori di anni 12 ingresso gratuito. Verranno messi a disposizione dei tifosi delle aree di parcheggio opportunamente evidenziate con apposita cartellonistica, con la presenza di steward ben riconoscibili. Gli autobus dei tifosi senesi dovranno sostare nell’area limitrofa predisposta nel viale di accesso allo stadio. I sostenitori bianconeri accederanno dal viale principale e si disporranno nella tribuna coperta che sarà a loro riservata. Saranno messi a disposizione due punti bar, uno sotto la tribuna (tifosi ospiti) e l’altro presso il Circolo Tennis (tifosi locali che avranno un diverso accesso alla struttura). I servizi igienici per la tifoseria ospite si trovano nel retro della tribuna.