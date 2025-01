La trasmissione tv. Sky Sport fa tappa allo stadio Franchi. Parata di ’big’

Con ‘Calciomercato-l’Originale’, Sky Sport ha fatto tappa allo stadio Franchi. A prendere la parola, tra gli altri, il direttore generale Simone Farina. "Dopo momenti non semplici – ha detto –, stiamo provando a riportare serenità nell’ambiente. Questo è il nostro primo anno in Serie D, dopo una stagione in cui, grazie alla rosa allestita da Guerri in cinque giorni, abbiamo vinto con 16 punti di vantaggio. Ora non è semplice, ci sono grandi piazze come Livorno e Grosseto, noi stiamo cercando di trovare il giusto andamento per la categoria. Con la proprietà svedese possiamo progettare grandi cose". "Stavo diventando suo collaboratore a Siena, abbiamo avuto colloqui belli e professionali" le parole di Walter Zenga, in riferimento alla trattativa per la cessione del club della scorsa estate. Interpellato anche l’attaccante bianconero Niccolò Giannetti. "L’anno scorso ero a Carrara – ha spiegato –, ho vinto il campionato centrando la promozione in Serie B, ma sentivo che era arrivato il momento di tornare a Siena dopo tanti anni fuori". "Vedere le luci accese del Franchi è un buon auspicio" il commento dell’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè. La trasmissione di Sky Sport trasmetterà da Siena fino a domani.