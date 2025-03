La tripletta di Mengali lancia la Pontremolese. Poker della San Marco e salvezza matematica

Pontremolese 3 Firenze Ovest 1

PONTREMOLESE: Cacchioli 7,5, Lisi 7, Miceli 7, Scaldarella 7,5 (87’ Cucurnia sv.), Filippi 7, Vannucci 7, Gazzoli 7, Grasselli 7,5, Mengali 8, D Antongiovanni 7 (75’ Ceciarini sv.), Franzoni 7 (64’ Mancini 7). All. Verdi.

FIRENZE OVEST: Carli, De Felice, Chiariello (61’ Menetti), Ammannati, Sottili, Ussia (79’ Ermini), Angiolini, Piazza (67’ Taoufik), Petracci, Giannini (67’ Pecchioli), Nieri (62’ Marrani). All. Governi.

Arbitro: Correnti di Piombino.

Marcatori: 31’, 36’ e 40’ (rig.) Mengali (P), 71’ Petracci (F).

Note: Ammoniti: Cacchioli, Scaldarella e Marrani.

PONTREMOLI – La Pontremolese? Divina. Mengali? Pazzesco, un pomeriggio da fenomeno per il numero nove della squadra azzurra che in meno di 9 minuti realizza una micidiale tripletta nel ventre del Firenze Ovest. In un rimbombo così forte di prodezze e di emozioni c’è una grande Pontremolese. E anche un Firenze Ovest che si fa piccolo piccolo, con l’ex di turno Petracci a realizzare il classico gol della bandiera, ma sempre con un atteggiamento da protagonista, da formazione che dimostra di avere di avere ben chiaro in mente la strada da percorrere.

Brivido al minuto 16, bravissimo Cacchioli a prendere il tempo in uscita su Nieri. Lunigianesi avanti al 31’: cross dalla destra di Lisi a pescare l’inzuccata vincente di Mengali. Il bomber versiliese impazza e la squadra è con lui: al minuto 36 Franzoni stoppa di petto per Grasselli, cross al centro e perfetto il colpo di testa del cannoniere ben appostato appena fuori dall’area piccola. Dopo quattro minuti arriva anche il tris, dagli undici metri, con Mengali che spiazza il portiere. Massima punizione accordata dall’ottimo fischietto di Piombino per un atterramento in piena area di Filippi.