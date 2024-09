La Vianese affonda, ma passa il turno

È andato in scena il terzo e ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza e di Promozione: partiamo dalla Coppa Eccellenza, dove delle 16 qualificate agli ottavi di finale (il comitato regionale sorteggerà gli accoppiamenti) ci sono quattro reggiane, ovvero Brescello/Piccardo, Correggese, Vianese e Fabbrico.

Eliminate Arcetana, Rolo e Sporting Scandiano.

I verdetti sono maturati dopo questi risultati: nel girone 2 vittoria della Brescello/Piccardo per 1-0 sulla Fidentina, decisivo Fomov proprio al 90’.

Nel girone 3 vittoria per 2-1 del Fabbrico (Calabretti al 30’ e D’Ambrosio al 34’) sull’Arcetana (non basta Messori al 40’), e successo anche della Correggese sul Rolo sempre per 2-1 (per i biancorossi rigore di Antenucci al 32’ ed Errichiello al 45’, per il Rolo Nadiri al 75’).

Nel girone 4 sconfitta dello Sporting Scandiano per 1-0 col Real Formigine (Davoli al 56’), e kappaò ininfluente anche per una Vianese piena di giovani contro il forte Terre di Castelli. Addirittura 5-0 per i modenesi con Scarlata (13’ e 26’), Barbolini (21’), Giordano (22’) e Azzi (66’).

Passiamo ora alla Coppa di Promozione: qui ci sarà un turno in più, ovvero i sedicesimi di finale. Delle 32 squadre qualificate a questa fase in regione, ci sono sei reggiane, che sono Bibbiano/San Polo, Luzzara, Castellarano, Campagnola, Boretto e Bagnolese. Percorso concluso, invece, per Montecchio, Vezzano, Casalgrande, Masone, Sammartinese, Riese e Baiso/Secchia. Ecco i risultati dell’ultimo turno che hanno determinato questi verdetti. Nel girone 3 netto 4-0 del Bibbiano/San Polo sul Montecchio, con reti di Borges (5’ e 13’), Ametta (50’) e Barbieri (80’). Sconfitta di misura, invece, per il Vezzano: 1-0 per il Terme Monticelli firmato al 73’ da Fisicaro. Nel girone 4 Bella vittoria in rimonta (era sotto di due reti) del Luzzara per 3-2 sul campo del Sorbolo Biancazzurra: decisivi gli acuti di Mazzocchi (48’ e 80’) e Tinterri (52’), mentre per il Sorbolo avevano illuso Nouira (5’) e un’autorete di Bartoli (20’).

Nel girone 5 sconfitto il Casalgrande in casa: 1-0 per la Sanmichelese con Alicchi all’ora di gioco. Per il Castellarano, invece, successo corsaro sul campo del Masone per 2-1 in rimonta con reti di Cavazzoli (rigore al 53’) e Teneggi (75’). Per gli orange gol di Lecce al 46’.

Nel girone 6 solo 0-0 tra Bagnolese e Campagnola.

Hurrà della Sammartinese sulla Riese: il derby se lo sono aggiudicato i neroverdi per 2-1 con Gigante al 45’ e un autogol al 74’ (per la Riese gol della bandiera di Mussi al 78’).

Infine, nel girone 8, sconfitta del Baiso/Secchia in quel di San Michele dei Mucchietti per 4-1 col Fiorano: gol modenesi firmati da Kolaveri (12’ e 52’), Guidetti (43’) e Corrente (73’), mentre per i reggiani gioia personale al 93’ per Abbati.

Anche in questo caso il Crer sorteggerà gli abbinamenti dei sedicesimi.