La Victor San Marino, sorpresa del campionato, sfida il Carpi in un momento delicato

La Victor San Marino cui il Carpi farà visita domenica sul Titano è la più bella sorpresa del campionato, ora terza a -1 dai biancorossi e da inizio stagione sempre nei primi 3-4 posti da neopromossa. La squadra di Cassani è stata la prima squadra capace di battere il Ravenna e l’unica fin qui che ha tolto (per alcune giornate) il primato ai giallorossi di Gadda. Il Carpi la trova nel momento più delicato della stagione, reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, arrivate quasi in concomitanza del delicato passaggio societario che si è compiuto a inizio febbraio, quando il patron Luca Della Balda ha ceduto la società a Emiliano Montanari (Global Service), imprenditore reduce dalla drammatica esperienza a Siena con la mancata iscrizione della scorsa estate in Lega Pro, che ha costretto il club toscano a ricominciare dall’Eccellenza, e attuale proprietario anche del pericolante Legnano in Serie D. Per il Carpi sarà la sesta trasferta della storia sul Titano, con un bilancio fin qui di 4 vittorie e un pari. Le prime due in Serie D contro l’allora Serenissima San Marino furono nel ’67-68 (1-1, si giocò nel campo del castello di Fiorentino) e nel ’71-72 (2-0 a Serravalle), poi contro il San Marino (fallito nel 2019 e sostituito nel 2021 dalla Victor) arrivarono i successi in C2 del 2010-11 (1-0 rete di Perini) e per 3-0 nel 2012-13 in C1 (gol di Potenza, Ferretti e Kabine), inframezzati dalla vittoria in Coppa del novembre 2011 per 2-1 (Pietribiasi e Kabine). DAL CAMPO. Sall ha svolto solo la prima parte dell’allenamento, sempre a parte Bouhali e Sabattini, rientrato invece Rossini. Nel pomeriggio Saporetti ha fatto visita al campo "Sigonio" ai Giovanissimi premiandoli con una felpa firmata per aver vinto il contest interno organizzato nella gara con il Sant’Angelo. d.s.