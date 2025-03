La Viola avanza al Torneo. È eliminata la Sampdoria

La 75ª Viareggio Cup entra nel vivo: ieri sono stati emessi i verdetti degli ottavi di finale... e a far rumore è stata soprattutto l’eliminazione, a tavolino, dei brasiliani dell’Internacional di Porto Alegre (di cui parliamo ampiamente in cronaca per l’abbandono del campo, a Capezzano, da parte dei carioca... che hanno denunciato di avere ricevuto un “insulto razzista“).

I quarti di finale domani, tutti alle 15, saranno questi: nella parte alta del tabellone Fiorentina-Imolese (al “Viola Park” di Bagno a Ripoli) e Sassuolo-Ojodu City (al “Ricortola“ di Marina di Massa); nella parte bassa del tabellone Torino-Ternana (al “Nuovo Marconcini” di Pontedera) e Genoa-Magic Stars (al “Bibolini” di Lerici). La curiosità è che Fiorentina e Imolese si sono già affrontate nel girone mercoledì scorso (vinsero i viola 4-1). I gigliati insieme ai nigeriani del Magic Stars sono le uniche due squadre che finora hanno vinto sul campo 4 partite su 4.

Gli ottavi di finale di ieri hanno visto grande equilibrio su cinque campi mentre tre gare sono terminate con punteggi altisonanti. Al Marco Polo Sports Center di Viareggio i nigeriani del Magic Stars hanno schiantato il Pesaro 5-0 con le reti di Shafiu, Sesan (doppietta per lui, di cui un rigore, e salita a 6 reti nel Torneo: secondo miglior marcatore dietro il capocannoniere Rosciglioni della Sampdoria), Adiele e Mba. Al Viola Park la Fiorentina ha battuto 2-0 i senegalesi dell’Olympique Thiessois grazie a Puzzoli e Kaba. Il derby nigeriano a Ricortola è stato vinto 2-1 dall’Ojodu ai rigori contro l’Ijele dopo lo 0-0 in partita. Successo tennistico della Ternana sul Casarano (il cui gol della bandiera è stato di Perrone): a Pontedera il 6-1 è opera di Girasole, Turella (2), Pierdomenico (2) e Rota. Al “Benelli“ di Lido di Camaiore l’Imolese dà una manita in faccia agli spagnoli del Jóvenes Promesas: 5-0 a firma Maltoni (2), Manes su rigore e Penida (2). Il Genoa batte ai rigori 6-3 la Rappresentativa di Serie D dopo il 2-2 in partita al “Buon Riposo“ di Seravezza (a segno Pagliari e Riolfi da una parte, Milicevic e Cham dall’altra). A Lerici la Sampdoria viene eliminata dal Sassuolo che vince 2-1 grazie a Weiss ed al rigore di Chiricallo al 92’ dopo il pari di Paratici.