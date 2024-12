La vittoria contro lo Scandicci lancia la Castiglionese. "Sono tre punti d’oro». Fani si gode il primato

CASTIGLION FIORENINIO

Tre punti d’oro per non dire pesanti quelli ottenuti dalla Castiglionese al 93’ contro lo Scandicci. Sul campo dell’Olmoponte è arrivata una vittoria impotante per la formazione viola che allunga sulla prima inseguitrice Affrico, portando a cinque i punti di distacco, ma soprattutto regolando una potenziale diretta concorrente come lo Scandicci. "Restiamo calmi - ha detto il presidente Carlo Barbagli a fine partita sui canali social della Castiglionese - certamente si tratta di tre punti importanti ottenuti contro una squadra forte che era venuta qua per giocare all’attacco. I nostri ragazzi però hanno controllato a dovere l’avversario riuscendo a venirne fuori con un gioco migliore e raccogliendo la 93’ un gol che vale molto. È stato il coronamento di una partita ben giocata anche a livello tattico. Adesso testa alla prossima giornata con l’obiettivo di continuare a fare bene. La Il campionato è ancora lungo però la Castiglionese c’è ed ha voglia di continuare a fare bene. Restiamo però con i piedi per terra".

Parole a cui fanno ecco quelle di Roberto Fani, allenatore della Castiglionese, il quale sottolinea l’atteggiamento e la grinta dei suoi ragazzi. "Abbiamo dato l’anima - sottolinea Fani - avevamo alcuni giocatori non in perfette condizioni e abbiamo perso Menchetti nelle battute iniziali. Eravamo in difficoltà ma siamo ugualmente riusciti a vincere al 93’. È un messaggio importante questo, sia per noi stessi che per il resto del campionato. Abbiamo vinto contro una squadra costruita per le primissime posizioni. Questa vittoria vale doppio in virtù anche dei risultati arrivati dagli altri campi. Adesso dobbiamo concentrarci sulla Lastrigiana, prossimo avversario. Sarà una partita difficile come lo è sempre quanto devi confermarti per proseguire il cammino intrapreso e soprattutto alla luce di una vittoria come questa".