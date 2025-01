LA VITTORIA GRANATA. Ecco dove ha brillato il Pontedera. Decisivi i recuperi palla sul Sestri

Il motivo della vittoria di Sestri Levante dopo l’analisi dei numeri del match è così riassumibile: onore al Sestri, che ha giocato una buona gara, ma complimenti al Pontedera, che ha avuto il merito di centrare la porta e vincere su un campo dove non son riuscite Entella, Perugia e Gubbio, e dove hanno faticato big come Ternana (gol-partita al 47’ del secondo tempo su rigore di Cicerelli) e Torres (rete dell’1-2 al 45’ del secondo tempo di Fischnaller).

Scendendo nel dettaglio, la squadra di Menichini ha vinto la partita sui recuperi palla (arma in cui in realtà i liguri sono maestri in Serie C) che sono stati ben 22 nella metà campo avversaria contro 12.

Lasciare il possesso palla agli avversari (57% contro 43%) è servito ai granata per coprirsi e fare male nel momento del recupero del pallone, come confermano le numerose occasioni avute nella ripresa, ad esempio quelle di Ladinetti dopo pochi secondi, Ianesi su cross di Vitali, Ianesi su palla di Italeng, Sala e Van Ransbeeck nel finale, cui vanno aggiunte le due nitide occasioni di Italeng e Scaccabarozzi nel primo tempo. Non a caso i dati riportano due interventi decisivi del Sestri contro uno del Pontedera.

E se l’xG (expected Goals) è leggermente a favore del Sestri, che in ogni caso, a differenza dei granata, non si è mai presentato a tu per tu con Tantalocchi, con uno 0,714 contro 0, 357, l’Ipo (indice di pericolosità) è spostato verso il Pontedera, 44 contro 35, segno che in generale l’undici di Menichini è stato più pericoloso. Ma c’è dell’altro. Il gol di Ianesi che ha deciso la trasferta di sabato è praticamente analogo a quello che l’attaccante granata firmò a Olbia il 17 dicembre 2023 (0-3) a conferma della minuziosità del lavoro svolto dallo staff tecnico, anche per quanto riguarda la capacità di sfruttare al meglio i calci piazzati, lavoro di cui si occupa in prima persona Daniele Zini.

Intanto la squadra sta preparando il prossimo difficile impegno, domenica in casa contro la Vis Pesaro quinta forza del campionato con il quarto migliore attacco e la quinta migliore difesa del girone, che in 22 partite ha già conquistato gli stessi punti (39) conquistati nell’intera stagione scorsa, chiusa con una salvezza ai play out a spese della Recanatese.

Per questo match la società fa sapere che i biglietti sono disponibili sul circuito Etes, presso l’official store Pontedera cuore granata sul Piazzone oggi dalle 17 alle 20, domani con orario 10-12 e 17-20 e sabato con orario 10-12,30 e 16-19, e all’edicola Calcio Point alla stazione. La biglietteria allo stadio invece sarà aperta solo domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, orario di inizio gara.

Infine, è stato rinnovata la partnership con Equisport, con sede in via Gotti a Pontedera, dal 1984 negozio multibrand di abbigliamento, scarpe ed accessori per uomo e donna.

Stefano Lemmi