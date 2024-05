La Vogherese alza la voce. Cavaliere: "Datemi lo stadio o vado a Milano"

VOGHERA (Pavia)

Presa di posizione forte da parte della dirigenza rossonera verso l’assessorato allo sport di Voghera a una settimana dalla salvezza diretta conquistata dopo la vittoria nell’ultima giornata del campionato di serie D con il Ticino. Nella sala stampa dello stadio Parisi il presidente Oreste Cavaliere ha fatto il punto della situazione parlando dell’annata appena conclusa,del rapporto con il comune in particolare con l’assessorato di riferimento, e della stagione che verrà. "Purtroppo a Voghera l’assessorato allo sport è in mano alla persona sbagliata - le prime frasi dell’imprenditore milanese -. La città ha bisogno di una persona vicina allo sport locale, noi non lo abbiamo mai visto allo stadio. In questa stagione abbiamo avuto problemi grossi con le strutture e abbiamo dovuto per forza utilizzare tutto l’anno lo stadio Parisi con le conseguenze che tutti sappiamo. Nei mesi scorsi ci era stato detto della possibilità di usufruire in primavera del campo Coni dove è stato rifatto il manto erboso ma ad oggi a distanza di mesi questo non è avvenuto e siamo delusi. Alla luce di questo e se a breve non ci saranno novità inerenti al campo di allenamento porterò la prima squadra in un centro sportivo di Milano in modo che i giocatori possano allenarsi in una struttura adeguata degna di una squadra partecipante nel massimo campionato dilettantistico italiano".

E ancora: "Spero che l’assessore Giovannetti nel più breve tempo ci dia risposte in modo di programmare al meglio la stagione 2024- 2025. Nei miei 5 anni a Voghera credo di aver fatto bene portando la squadra in D e ottenendo poi in questo 2024 la salvezza. Questa prima stagione in D è stata sofferta voglio ringraziare il segretario Chiodi,il ds D’Agnelli,la massaggiatrice Chiara e mio figlio Andrea che hanno sposato il progetto Vogherese standomi vicino dopo un’estate 2023 difficoltosa dove tutti ci davano spacciati ancora prima di iniziare. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione seguendoci con calore sia in casa che trasferta".

Chiosa finale: "Per quanto riguarda la prossima stagione l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva che possa lottare per la parte alta della classifica. È nostra intenzione confermare lo zoccolo duro di quest’anno andando ad inserire quei 4 5 giocatori già individuati che ci possano far fare il salto di qualità. Per quanto riguarda la guida tecnica Marco Molluso ha ottenuto la salvezza e quindi con ogni probabilità verrà riconfermato", conclude patron Oreste Cavaliere.