La Zenith al Lungobisenzio col sogno serie D: "Castelfidardo tosto: serve la gara perfetta"

Voglia di sognare in casa Zenith Prato. Non a caso lo slogan utilizzato per preparare la sfida di andata della finale play off nazionale di Eccellenza è proprio questo, "Voglia D sognare" con un gioco di parole in vista del possibile salto in serie D. Oggi pomeriggio alle 16 i bluamaranto saranno impegnati contro il Castelfidardo per il match di andata, che si giocherà in uno scenario di eccezione come lo stadio Lungobisenzio, sede abituale delle partite del Prato, per evitare problemi di ordine pubblico.

Le due tifoserie avranno accessi separati e saranno separate sugli spalti, con i tifosi marchigiani (attesi circa in 300 in terra pratese, pare con 6 pulman appositamente prenotati per l’occasione) che avranno a disposizione il settore ospiti e con la tribuna centrale ‘Biancalani’ riservata invece ai tifosi di casa. "Ci sarebbe piaciuto poter giocare sul nostro campo questa partita importantissima, ma ci auguriamo ugualmente di avere il sostegno del nostro pubblico e di tutti gli appassionati di calcio della città – commenta il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Indipendentemente dalla location, sarà un match molto difficile, contro una squadra attrezzata, che ha un grande seguito e che è riuscita ad eliminare una corazzata come l’UniPomezia. Ci giocheremo le nostre carte come sempre, sapendo che sarà comunque decisiva la partita di ritorno a campi invertiti".

Quello di oggi, in effetti, sarà soltanto il ‘primo tempo’ del confronto fra le due formazioni, che poi domenica prossima si ritroveranno a Castelfidardo per il match di ritorno. Per la Zenith Prato, quindi, in virtù del regolamento che a parità di risultati premia il maggior numero di reti realizzate in trasferta, sarebbe importante subire il minor numero di gol possibili al Lungobisenzio. "Il Castelfidardo è una squadra forte, più forte di quelle incontrate fino ad ora. Ha alcuni giocatori davvero importanti per la categoria – aggiunge Simone Settesoldi, allenatore dei pratesi -. I nostri avversari giocano con un 3-5-2 fatto molto bene, con giocatori di qualità e con grande intensità. Sono una formazione che corre tanto e che attacca bene, ma che può concedere qualcosa in difesa. Ma siamo una vera squadra anche noi e abbiamo dimostrato la nostra forza in questo finale di stagione. Dovremo essere bravi ad approfittare dei varchi che ci potranno essere concessi, pensando sempre che questa sarà la prima parte del doppio confronto". Assenti sicuri, nelle fila della Zenith Prato, l’infortunato Ciravegna e lo squalificato Cela. Non al top la punta Chiaramonti, che comunque sarà della partita.

L. M.