La Zenith aspetta ancora rinforzi. Domani in trasferta test con il Siena

"Bisogna migliorare nella tenuta fisica e nell’approccio alla categoria. Ma sono contento della prestazione dei ragazzi contro Livorno, abbiamo giocato alla pari per quasi tutta la partita. Dobbiamo continuare a lavorare, ma ho ricevuto diversi riscontri positivi". Coach Simone Settesoldi riparte dalla partita di domenica scorsa contro il Livorno, per fare il punto della situazione e guardare ai prossimi impegni. I labronici hanno passato il turno in Coppa Italia vincendo 3-0 davanti al proprio pubblico, tenendo così fede ai pronostici della vigilia che li vedevano favoriti.

Al netto del calo negli ultimi minuti, la Zenith non ha tuttavia sfigurato contro un avversario qualitativamente superiore (ricordando il gol annullato a Poli e il palo colto nel primo tempo da Saccenti) ed è su questo punto che il tecnico può insistere per caricare ulteriormente il gruppo in vista dell’inizio della Serie D. Un percorso che si preannuncia tanto impegnativo quanto entusiasmante e per abituarsi al più presto alla caratura dei rivali che i giocatori dovranno affrontare, la società ha organizzato un altro test di lusso: domani alle 16 Brunelli e compagni affronteranno il Siena in trasferta, per un match amichevole che andrà in scena presso il campo sportivo di Acquacalda.

I bianconeri non sono più la squadra che fino a poco più di un decennio fa era una presenza fissa in Serie A, ma rappresentano pur sempre una società che dopo diversi cambi di società è ripartita dall’Eccellenza e ha tutte le risorse per tornare fra i professionisti.

"Sarà un incontro interessante – ha continuato Settesoldi – che ho fortemente voluto per poterci abituare al più presto alla categoria".

Qualche novità potrebbe nel frattempo arrivare anche dal mercato, considerando che la rosa dovrebbe essere rimpolpata numericamente. L’ideale sarebbe un rinforzo per reparto, iniziando da un centrale difensivo esperto e da un attaccante. Si prospetta quindi almeno un colpo in entrata, anche se le variabili (anche economiche) sono tante. In attesa di eventuali nuovi innesti, mister Settesoldi continuerà a lavorare per rinsaldare e cesellare ulteriormente l’attuale gruppo, che di certo non avrà bisogno di ulteriori stimoli.

L’obiettivo sarà quello di arrivare alla prima di campionato, fissata per il prossimo 8 settembre, a giocarsela ad armi pari con lo United Riccione. Per iniziare un’avventura "storica" con il piede giusto.

Giovanni Fiorentino