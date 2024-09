La Zenith batte tre colpi e si rafforza. Domenica il debutto col Riccione

Due nuovi acquisti per la Zenith Prato. E un terzo nome che era già presente in preparazione e che è stato tesserato ufficialmente. La squadra di mister Settesoldi, in vista dell’inizio ufficiale del campionato, ha deciso di rinforzare un po’ tutti i reparti mettendo in rosa il difensore centrale Matteo Fiaschi, classe 2004 ex Aglianese, che in un primo momento pareva esser stato cercato anche dall’Ac Prato, il centrocampista ex Prato, Edoardo Cecchi, classe 2005 scuola Empoli, che nella passata stagione ha avuto poco spazio in biancazzurro anche per colpa di alcuni problemi fisici, e la punta Eric Mertiri, che dopo alcune settimane di prova ha convinto tutto l’ambiente per le qualità offensive dimostrate, seppur alle prime vere esperienze in una categoria importante come la serie D, dopo una breve parentesi all’Aglianese interrotta da un brutto infortunio.

Al di là dei nuovi innesti, Simone Settesoldi, allenatore della formazione pratese, si dice soddisfatto del lavoro effettuato in queste settimane, anche dopo le due sconfitte rimediate contro Livorno e Siena: "Abbiamo affrontato due squadre costruite per fare un campionato di vertice, completamente diverso rispetto a quelli che sono invece i nostri obiettivi, ma ho visto buone cose. I ragazzi hanno fornito una buona prestazione, anche se ci è mancato il risultato favorevole – commenta il tecnico bluamaranto –. Certo, rimane ancora molto lavoro da fare. Sarà una stagione difficile e in salita, nella quale dovremo andare a battagliare su tutti i campi. Abbiamo comunque già dimostrato, nelle amichevoli con squadre meno blasonate, di poter portare a casa anche dei risultati positivi. Lotteremo con il massimo dell’impegno per raggiungere prima possibile l’obiettivo salvezza. Spero di recuperare prima possibile tutti gli elementi che in questo momento hanno accusato qualche acciacco durante la preparazione: niente di preoccupante, ma ovviamente non avremo tutto l’organico al top contro una squadra più abituata di noi alla categoria". Domenica prossima, alle 15, l’esordio nel girone D di serie D al Lungobisenzio per i bluamaranto, contro lo United Riccione.

Ieri la squadra ha riposato. Oggi tornerà ad allenarsi al ‘Chiavacci’ alle 14.30, sperando di recuperare alcuni degli indisponibili come Rosi e Falteri. Domani ancora allenamento alle 14.30, mentre giovedì la squadra si allenerà alle 16.30 e poi si sposterà in piazza del Mercato Nuovo, dove ci sarà una prima presentazione ufficiosa alla città. La vera presentazione ufficiale di tutte le squadre della Zenith Prato di questa stagione si svolgerà, invece, il 9 settembre, al ‘Chiavacci’ di via del Purgatorio.

L. M.