La Zenith in Romagna. "Punti pesanti in palio. Gara da non fallire»

Zenith Prato a caccia dei primi punti pesanti della stagione. Oggi pomeriggio alle 15, nella gara valevole come quinta giornata di andata del girone D di serie D, la squadra pratese andrà in trasferta sul campo della Sammaurese, a San Mauro Pascoli. Guardando la classifica quello di oggi è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza, con il team guidato da Simone Settesoldi che è ancora in penultima posizione, con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate, e la Sammaurese che si trova appena davanti ai bluamaranto a quota 2. Entrambe le squadre hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato in questo avvio di stagione molto stentato. "Sarà la prima partita di un ciclo che ci vedrà affrontare anche Cittadella Vis Modena, Corticella e Progresso. Tolta la formazione modenese, stiamo parlando di squadre con le quali è probabile che ci giocheremo la permanenza in categoria fino alla fine della stagione, quindi è doppiamente importante andare a trovare i punti che ci mancano proprio in queste partite – commenta il tecnico della Zenith Prato, Simone Settesoldi, che però non vuole assolutamente sottovalutare il suo avversario –. Attenzione perché affronteremo una squadra che gioca bene al calcio. Un 4-2-3-1 o un 4-3-3 organizzato, con un impianto di gioco e buone idee. Ci sono elementi interessanti a centrocampo e in attacco. Anche nelle precedenti uscite, sul piano del gioco, la Sammaurese avrebbe meritato molto di più, come noi del resto. Ha pagato qualche limite in fase difensiva. Non sarà comunque una partita semplice".

Settesoldi, comunque, arriva fiducioso a questo appuntamento: "Ho visto lavorare molto bene i ragazzi durante la settimana. Non ho niente da dire sul piano dell’impegno e della determinazione – precisa -. Dobbiamo far vedere in campo che abbiamo corretto certi errori che ci sono costati molto cari nelle precedenti uscite".

Purtroppo, però, i pratesi si trovano a dover fare i conti con una vera e propria emergenza dal punto di vista degli infortunati e degli indisponibili. Non saranno della partita i difensori Prati e Malpaganti, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, così come l’attaccante Vezzi e il centrocampista Rosi. Inoltre uno dei giocatori più esperti della rosa, il regista basso Gemignani, sarà assente per squalifica dopo il rosso rimediato sette giorni fa contro il Tau Calcio Altopascio.

Non al cento per cento, ma comunque convocati, Kouassi e Mertiri per alcuni fastidi accusati negli ultimi allenamenti. Di conseguenza nell’abituale 4-3-1-2 della Zenith Prato Brunelli dovrebbe ancora difendere la porta. In difesa rientra a disposizione Tempestini, che potrebbe giocarsi una maglia da centrale accanto a Cela. Fiaschi potrebbe giocare terzino al posto di Casini, con Messini dalla parte opposta. A centrocampo scelte quasi obbligate. Partiranno dal primo minuto Saccenti, Cecchi e Kouassi, con Toci dietro le due punte, che dovrebbero essere Falteri e Poli (o Mertiri). A dirigere l’incontro sarà Diego Castelli di Ascoli Piceno, coadiuvato dai due assistenti Davide Carraretto e Dario Lorenzon, entrambi di Treviso.

L.M.