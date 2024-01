La Zenith Prato pareggia. E scivola al quinto posto

Zenith Prato

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Mariani, Casini, Buscema, Macchi, Gonfiantini, Braccesi, Moretti. All. Settesoldi.

FUCECCHIO: Rocchi, Zaccagnini, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Mhilli, Arapi, Rigirozzo. A disp.: Gori, Bindi, Badalassi, Re, Tassi, Nannetti, Geniotal, Pieri, Agostini. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 15’ Ciravegna, 60’ (r) Mariani.

Note: 86’ espulso Cela.

Rimane in serie positiva la Zenith Prato, che però impatta sull’1-1 contro il Fucecchio, scivolando al quinto posto in classifica nel girone A di Eccellenza con 28 punti. Partono forte gli ospiti. Al 2’ disimpegno errato di Cela con palla fra i piedi di Mariani, che calcia di prima intenzione; lo stesso Cela recupera e salva sulla linea. Al 15’ arriva però il vantaggio dei pratesi: Chiaramonti da destra crossa al centro per l’accorrente Ciravegna, che infila l’1-0. Un minuto dopo ancora Ciravegna manca il raddoppio con un pallonetto morbido che finisce fuori di un niente. Al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Fucecchio guadagna un penalty per un contatto dubbio fra Cela e Mhilli.

Dal dischetto lo stesso Mhilli si fa ipnotizzare da Brunelli, fenomenale in tuffo. Si rimane sull’1-0 per i bluamaranto.

Nella ripresa la Zenith Prato cerca in avvio il colpo del ko, ma i tentativi di Ciravegna e Bucciantini non trovano il bersaglio grosso. Al 60’ arriva il secondo rigore di giornata per il Fucecchio per un tocco di mano di Saccenti. Stavolta dagli undici metri si presenta Mariani che non sbaglia. Nei minuti successivi non si registrano occasioni e il risultato non cambia più. Da segnalare nel finale solo l’espulsione di Cela per proteste.

L. M.