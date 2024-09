L’abbraccio dei tifosi. Commini:: "Non perdere questa grinta»

Doveva essere una festa e in effetti così è stato. Stiamo parlando della presentazione ufficiale del Prato, andata in scena nella serata di ieri allo stadio Lungobisenzio, dove i tifosi hanno riempito la curva, cuore del tifo più caldo quando i lanieri giocano in casa. Non sono mancati i cori e gli applausi per tutta la Prima Squadra, che ha sfilato dopo l’intero Settore Giovanile e i bambini della scuola calcio. Spazio innanzitutto ai giocatori di domani quindi, con genitori al seguito. Un momento di gioia non indifferente per i giovanissimi tesserati, pensato dalla società per accrescere il senso di appartenenza alla famiglia biancazzurra. "Davvero una bella serata, che ci ha inorgoglito - ha detto il presidente del Prato, Stefano Commini - Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa società: mi riferisco alle famiglie dei nostri calciatori. E’ stata la loro festa e quella della nostra gente. Un momento davvero emozionante, che mi auguro ci abbia dato ulteriore carica in vista del match contro il Lentigione. Veniamo da un successo tanto prezioso quanto sudato. Non ci dobbiamo esaltare troppo, però sicuramente è stata la vittoria della voglia e della grinta, contro una grandissima squadra. Onore ai ragazzi che hanno resistito agli avversari e hanno cercato fino in fondo il massimo della posta in palio".

Oltre ovviamente ai rappresentanti del sodalizio laniero, allo staff tecnico e ai giocatori della Prima Squadra, presentati uno ad uno, i protagonisti della serata sono stati i tifosi, che hanno cantato quasi incessantemente. Una vera e propria dimostrazione d’amore nei confronti dei colori biancazzurri. Presenti allo stadio Lungobisenzio anche la sindaca Ilaria Bugetti e l’ex primo cittadino, anch’egli grande sostenitore del Prato, Matteo Biffoni.

Francesco Bocchini