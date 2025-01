L’Academy fa passi avanti. Pari in rimonta a Cuneo

La San Marino Academy chiude la doppia trasferta (lunga) con un bottino di quattro punti, aggiornato lo scorso fine settimana a Cuneo al termine della sfida con il Freedom (1-1) che è stata un mix perfetto di applicazione e concretezza. Se vogliamo c’è anche un pizzico di rammarico ripensando alla paratissima di Korenciova su Larocca a tempo quasi scaduto, ma, ad onor del vero, sono da mettere a bilancio anche i due interventi prodigiosi di Limardi su Dicataldo e Bison. Insomma, un pareggio da tenersi stretto per le biancazzurre, diversissimo dall’unico altro che le titane avevano prodotto in stagione, quello della quinta giornata con il Pavia. Ci sono entrambe le freschissime ex nell’undici titolare scelto da Bragantini: Battaglioli in mediana e Poli in attacco. In difesa torna Gardel al posto di Magni, con Congia dirottata sul centro destra. Il primo colpo in zona gol lo batte Bison del Freedom, al quale risponde a inizio ripresa la sammarinese Poli, vincente sul filo del fuorigioco.

Freedom: Korenciova; Cuciniello, Brscic, Stankova (65’ Maffei), Devoto; Pasquali; Harvey (46’ Dicataldo), Tamborini (65’ Giuliano), Zanni (76’ Coda), Fracaros (85’ Semanova); Bison. All.: Ardizzone.

San Marino Academy: Limardi; Larocca, Gardel, Congia; Ventura (70’ Weithofer), Bertolotti, Marchetti, Battaglioli (78’ Crocioni), Peare; Poli (70’ Miotto), Tamburini. All.: Bragantini.

Serie B (16ª giornata): Pavia-Chievo 3-2, Bologna-Res Roma 2-0, Cesena-Brescia 1-1, Freedom-San Marino Academy 1-1, Lumezzane-Ternana 1-1, Orobica Bergamo-Parma 0-5, Vis Mediterranea-Genoa 0-4, Hellas Verona-Arezzo 1-0.

Classifica: Parma 43; Ternana 41; Genoa 39; Bologna 34; Lumezzane 28; Chievo 27; Brescia 25; Cesena, Arezzo 22; Freedom 20; Res Roma 15; San Marino Academy, Orobico Bergamo 14; Hellas Verona, Pavia 13; Vis Mediterranea 1.