L’addio e le scelte. Fracassini saluta. Il probabile undici dei giallorossi

La novità della vigilia del match allo Stefano Lotti è la risoluzione del contratto che legava Matteo Fracassini alla società di viale Marconi. Il centrocampista umbro della classe 2000, giunto in estate al Poggibonsi, da ieri non è più un effettivo della rosa dei giallorossi. Sedici presenze e una rete nel bilancio della prima metà del campionato per Fracassini, in procinto adesso di sistemarsi in un altro club dopo questa scelta "consensuale" che ha determinato dunque la conclusione del rapporto proprio in coincidenza dell’ingresso del nuovo anno solare. L’incontro odierno – fischio di inizio alle 14,30 – sarà diretto da Mattia Maresca di Napoli. Assistenti, Paolo Roselli di Avellino e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore. Un’occhiata a una ipotesi di formazione di avvio per il Poggibonsi: Pacini, Palazzesi, Cecconi, Marcucci, Borri, Fremura, Salvadori, Bigica, Bellini, Mignani, Vitiello.

Paolo Bartalini