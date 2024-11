L’addio. Samuele Zichella ha già salutato. Torna alla Fulgens

Ha salutato ieri i suoi compagni, Samuele Zichella: il terzino destro è tornato alla Fulgens Foligno, squadra da cui era arrivato la scorsa estate. Il classe 2005, impiegato con il contagocce nell’arco della stagione, non ha convinto la Robur e la celta è stata quella della separazione. Destino che attende anche altri ragazzi della rosa attualmente a disposizione di mister Magrini, come Ruggiero e Soumahoro che, lo stesso, non rientrano nei piani bianconeri. Se, come hanno spiegato i quadri dirigenziali del Siena Fc, il mercato dovrà essere all’insegna dell’equilibrio, perché possano arrivare giocatori utili alla causa, altri dovranno uscire. Non sono quindi escluse cessioni anche inattese. Intanto prosegue l’avventura dei due 2005 svedesi sulle lastre: entrambi si stanno allenando con la prima squadra e si stanno mettendo alla prova sotto gli occhi dello staff tecnico. Da vedere quale sarà il loro destino. Il socio di maggioranza Patrick Englund ha comunque annunciato che il terzino e il trequartista saranno solo i primi giocatori svedesi e non solo (sono previsti arrivi anche da altri Paesi oltre la Svezia) che arriveranno sulle lastre per trovare spazio, in bianconero o altrove.