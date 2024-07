L’Albereta 72’ punterà sui giovani

L’Albereta ’72 rinuncia alla Terza Categoria. La società di San Francesco di Pelago proseguirà l’attività con il settore giovanile Albereta ’72 Academy, ma non avrà una prima squadra. La decisione annunciata dal presidente Antonino Matese deriva sia dalla difficoltà di allestire un organico all’altezza che dalla mancanza, ancora una volta, del proprio impianto: al "Maurizio Terenzi" i lavori di adeguamento non sono ancora terminati e per il terzo anno di fila la società avrebbe dovuto cercare ospitalità altrove.

Nessuna novità invece per il Pelago che parteciperà ancora al campionato di Seconda Categoria confermando gli incarichi della scorsa stagione. Sia il direttore sportivo Fabio Dreucci che l’allenatore Nicola Mini rimangono al loro posto. Quasi concluso l’allestimento per la rosa che affronterà il nuovo torneo.