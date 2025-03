L’allenamento del Grifone. Tre gol e buon ritmo

Successo dei biancorossi nell’allenamento congiunto disputato in trasferta al Viola Park. L’undici di mister Consonni, infatti, ha vinto per 3-2 (doppietta di Riccobono e gol di Marzierli) il match contro la Primavera della Fiorentina al termine di una gara interessante sotto il profilo agonistico. Riccobono e Marzierli (nella foto), il bomber finalmente è tornato al gol, hanno dimostrato di essere in buona condizione e domani potrebbero essere pronti per l’incontro che vedrà di scena allo stadio "Zecchini" il fanalino di coda Fezzanese di mister Gatti. L’inizio della partita è fissato alle 18.30.

Il Grosseto, dunque, si accinge ad affrontare questa volata finale senza capitan Cretella dopo l’infortunio capitatogli nella gara contro la Flaminia. Il compito principale del tecnico in queste sei "finali" sarà quello di cercare di trasmettere, con la speranza che i giocatori possano recepirlo, tutto l’entusiasmo necessario per chiudere in bellezza il campionato. Non tanto per il risultato agonistico che i biancorossi potranno ottenere quanto per "offrire" ai tifosi e agli sportivi maremmani un po’ di soddìsfazione dopo l’enorme delusione che ha coinciso con l’arrivo del nuovo anno. Quella contro I "verdi" della Fezzanese è la prima delle due gare consecutive interne, l’altra è contro il San Donato Tavarnelle, per cui ci sono tutti i presupposti per la conquista dei sei punti in palio.