L’allenatore avversario. Baldini: "Ritroviamo la voglia di sognare»

"La squadra ha smesso di sognare? Ho fatto questa riflessione con i ragazzi. Dopo la gara con il Milan inconsciamente abbiamo pensato di essere diventati bravi. E forse abbiamo smesso di sognare e sono venuti fuori i nostri limiti". Il Pescara che aspetta il Rimini non gode di ottima salute e questo Silvio Baldini lo sa benissimo. Il tecnico toscano guarda nelle pieghe del momento no. Mettendoci dentro tutto. Compreso quel mercato di riparazione che potrebbe privarlo di qualche giocatore di punta. "Ai ragazzi non posso dire nulla, ogni settimana si allenano al meglio – dice Baldini – Questo è un momento in cui abbiamo delle difficoltà. Non dobbiamo spaventarci e dobbiamo cercare di rimanere attaccati al treno della promozione. Dobbiamo continuare a lavorare con grande professionalità".

Due punti nelle ultime quattro partite e, di colpo, il Pescara è scivolato dalla prima alla terza posizione della classifica. Dopo aver dominato in lungo e in largo per gran parte del girone d’andata. "La sconfitta provoca amarezza e delusione ma serve cogliere le opportunità – è saggio Baldini – In settimana siamo andati in spiaggia poi abbiamo alleggerito il carico di lavoro diminuendo le doppie sedute. E voglio vedere con il Rimini se la squadra ha ancora la voglia di sognare. Servono le motivazioni giuste per ripartire".

Il tecnico degli abruzzesi si mette la squadra sulle spalle. "Il responsabile di tutto sono io – dice – Per vincere dobbiamo essere sempre al massimo. Noi non siamo in grado di gestire. Per vincere dobbiamo sognare e io non mi arrenderò mai. Eravamo primi nel recupero palla e ora siamo calati. Calo fisico fisiologico? Assolutamente sì. Abbiamo fatto un picco importante e ora ultimamente non siamo riusciti a risalire, ma siamo calati. E secondo me per la testa perché i test fisici sono migliorati".

Il 2025 per il Pescara si è chiuso sulla scia di una fine 2024 di semi digiuno. La sconfitta della scorso turno con la Torres è stata di quelle dolorose. Forse la più dolorosa e ora gli abruzzesi hanno voglia di rifarsi davanti al pubblico di casa. Tornano Valzania dopo la squalifica e Tonin, assente a Sassari. Quest’ultimo si gioca una maglia da titolare con Vergani. Certa l’assenza di Crialese per una contrattura, al suo posto giocherà Moruzzi. Tra i convocati anche il neo biancazzurro Letizia.