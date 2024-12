L’allenatore avversario. Braglia: "Fase cruciale del campionato»

Ha una ferita da far rimarginare il prima possibile il Campobasso che oggi riceve la visita del Rimini. Dopo dieci risultati utili consecutivi lo scorso turno i molisani hanno ceduto alla Virtus Entella. E quella sconfitta il navigato allenatore del Campobasso Piero Braglia non l’ha ancora dimenticata. "Abbiamo sbagliato tutto – dice dopo aver rivisto decine e decine di volte le immagini della gara di Chiavari – Siamo partiti male, ci siamo ripresi un po’, ma errori individuali e collettivi ci hanno punito. I primi venti minuti sono stati molto negativi. Ci hanno pressato, aggredito e noi abbiamo smesso di giocare. Adesso rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo". E ripartire contro un Rimini che in viaggio dà il meglio di sé, secondo Braglia, non sarà semplice. "Veniamo da una sconfitta pesante, ma il campionato entra ora in una fase cruciale. Il Rimini è una squadra che si esprime meglio in trasferta, come dimostrano i 13 punti conquistati fuori casa, e ha qualità importanti – avvisa i suoi il tecnico toscano – Dobbiamo alzare il livello, restare concentrati e, soprattutto, non sottovalutare nulla". In tutto questo avrà il suo peso anche il pubblico sugli spalti. "Abbiamo bisogno della nostra gente – dice – Dopo una sconfitta come quella di domenica scorsa, il sostegno dei nostri tifosi sarà determinante. Voglio vedere una squadra che gioca non solo per se stessa, ma anche per chi si sacrifica per seguirci, a volte percorrendo lunghe distanze".

Il momento è cruciale e il mercato invernale è alle porte. "Quello con il mercato aperto è un periodo delicato – pensa già a ciò che sarà da qui alla fine di gennaio Braglia – Porta distrazioni e bisogna essere bravi a gestirlo. Non voglio che le voci influenzino il rendimento della squadra. Dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare risultato, partita dopo partita. Pensiamo al Rimini. Questa è una partita chiave per riprendere il nostro cammino. Ho visto i ragazzi lavorare bene in settimana, sono fiducioso che le cose possano andare per il verso giusto. Tuttavia, dobbiamo essere attenti e cattivi, perché ogni calo di tensione può costarci caro. Il Rimini è una squadra di qualità, ma noi dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità".