L’allenatore avversario. Ruvo: "Ci aspetta una partita durissima»

"Ci aspetta una gara durissima". Lo prevede l’allenatore del Sestri Levante, Alberto Ruvo. La sua squadra oggi si presenta a Rimini con il morale sicuramente alto, dopo i tre gol rifilati lo scorso turno al Pescara. "Questa è stata una settimana nella quale ho pottuto lavorare bene perché quando si vince succede questo – dice il tecnico dei liguri – Ed è anche possibile chiedere ai giocatori quel qualcosa in più. Ho detto loro di credere nel lavoro che facciamo, ma che la vittoria contro il Pescara è stata un buon punto di partenza che non ci permette minimamente di poterci guardare allo specchio". Anche perché con la vittoria di ieri del Milan Futuro il Sestri non può permettersi di dormire sonni tranquilli. "Sappiamo che a Rimini sarà una partita complicata – dice – Loro pensano alla Coppa Italia? Credo che abbiano una rosa talmente ampia che chiunque giochi è all’altezza della categoria. Non credo che affronteranno questo match con la testa alla coppa. Ma se è possibile proveremo a guardare prima a noi stessi". Dopo settimane più complicate dal punto di vista dell’organico, per la trasferta romagnola mister Ruvo può contare su una rosa quasi al completo. "C’è qualche giocatore acciaccato – dice – ma non ne faccio un problema. A questo punto della stagione conta e conterà tantissimo l’aspetto motivazionale e caratteriale. Spero di aver dato ai ragazzi questo input. Ma credo che sia così perché li vedo sempre molto attenti nel cercare di capire cosa voglio da loro". Insomma, il Rimini si troverà davanti un Sestri Levante sicuramente rinfrancato dal prestigioso successo contro gli abruzzesi, ma di certo ancora affamato. Anche perché in viaggio la squadra di Ruvo, proprio come il Rimini al ’Romeo Neri’, ha più di qualcosa da farsi perdonare dai propri tifosi. Il Sestri arriva al match in Romagna dopo tre sconfitte consecutive in viaggio (in casa di Arezzo, Ternana e Virtus Entella) e con nessuna vittoria in trasferta nel girone di ritorno (due in tutta la stagione sin qui). Numeri che di certo non possono fare felice il club ligure che ha come obiettivo minimo quello di allontanarsi dall’ultimo posto in classifica. Quello che vorrebbe dire retrocessione diretta. Ma anche la missione salvezza diretta è ancora più che possibile.