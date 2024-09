L’allenatore Giandomenico. "Sangiustese, attenzione alle ripartenze»

"Il Monturano è compatto, concede poco, si difende bene e riparte: ecco perché dobbiamo prestare molta attenzione". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, avverte i giocatori sulle insidie della partita in cui non potrà contare molto probabilmente su Handzic, Grassi e Di Giminiani. La sensazione è che i rossoblù possano presentare davanti Cornero e Tulli. "Ai miei – aggiunge – chiedo di curare i particolari che nel calcio fanno la differenza, mi riferisco ai calci piazzati, all’ultimo passaggio, al tiro. Di avere quella cattiveria agonistica necessaria in simile circostanze". Ecco la lezione del pareggio a Osimo. "Dà fastidio avere preso solo un punto con gli avversari che ci hanno raggiunto nel finale sfruttando una nostra disattenzione su un calcio piazzato. Ecco cosa intendo quando chiedo maggiore attenzione su alcune situazioni".

La Sangiustese dovrà fare i conti con un avversario partito bene in campionato. "Abbiamo gli stessi punti dopo due giornate, si tratta di una formazione a cui stare attenti perché ha elementi di valore come Piras, Ballanti, Russo, Altobello". È una Sangiustese che deve fare un altro passo avanti. "I miei calciatori – spiega il tecnico – devono convincersi dei propri mezzi, di essere forti rimanendo comunque umili". In settimana la Sangiustese è stata eliminata dalla Coppa. "Dispiace perché abbiamo una rosa che ci avrebbe permesso di portare avanti bene due impegni".