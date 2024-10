L’allenatore Manisera. Il Montefano si lecca le ferite dopo il ko casalingo: "Sbagli pagati cari, era una partita da pareggio»

"In questo momento c’è da rimanere compatti, non perdere la fiducia e recuperare sul piano fisico e mentale qualche elemento importante". Luca Manisera, allenatore del Montefano, guarda avanti dopo la sconfitta casalinga con il Monturano, secondo ko di fila. "È un momento – il tecnico parla del match – in cui paghiamo caro ogni errore. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo senza concedere nulla agli avversari, se non una ripartenza, e creato 3-4 occasioni". Nella ripresa il Monturano ha segnato il gol partita. "Nella seconda parte della gara – ricorda – non abbiamo concesso nulla come non abbiamo creato i presupposti per il gol. Era una partita destinata al pareggio". Il momento è complicato con la squadra scivolata in classifica. "Adesso – spiega Manisera – stiamo dando quello che possiamo, ma tutti insieme dobbiamo uscire da questa fase in cui oltretutto ogni episodio negativo è sottolineato dal gol, peraltro evitabile". Per un tempo si è rivisto in campo Sindic. "Ha fatto bene, con lui – dice Manisera, da quest’anno sulla panchina del Montefano – si è vista una squadra con un certo tipo di personalità e atteggiamento, abbiamo un gruppo giovane che ha bisogno di elementi guida in grado di prendere le redini in certe delicate fasi della gara".