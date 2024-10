L’allenatore Passarini sulla vittoria del Tolentino:: "Un successo meritato che premia la squadra"

"Sono molto soddisfatto per la vittoria, la squadra se la merita per l’impegno e il sacrificio dell’ultimo periodo non positivo". Si complimenta con i suoi Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo la vittoria 0-2 contro i Portuali Dorica. "Abbiamo disputato una bella prova – dice – dal punto di vista del gioco creando diverse palle gol importanti che avremmo potuto sfruttare diversamente e chiudere la partita prima, ma in generale sono contento". Il tecnico ha potuto utilizzare tutti gli effettivi della rosa, dimostrando il valore della squadra al completo, "alcuni – dice – sono rientrati da poco e hanno molto lavoro atletico da fare, ma ci hanno dato una grande mano anche non al top della condizione". Il gol che ha sbloccato la partita segnato da Tortelli con un gran tiro da fuori area ha ridato fiducia all’ambiente che ne aveva bisogno, "incominciamo la settimana – aggiunge – nella maniera migliore possibile dopo avere messo in cassaforte 3 punti di valore che ci aiutano a preparare a due partite ravvicinate molto importanti". Tolentino infatti affronterà prima il Monturano per il ritorno di Coppa Italia e domenica la Maceratese.