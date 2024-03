L’altro posticipo. Baby Dea di scena a Fiorenzuola

L’Atalanta under23 stasera (20.45) è di scena a Fiorenzuola nel Monday night. Baby Dea lanciatissima dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi con tre vinte e tre pareggiate, galvanizzata dalla vittoria interna contro il Lumezzane sabato scorso. Nerazzurri quinti con 50 punti, emiliani terzultimi a 27 e reduci da una brutta sconfitta casalinga per 0-3 contro la Triestina. Fiorenzuola che in casa nelle ultime sei partite ha raccolto solo quattro punti. Dea favorita ma mister Modesto ancora una volta deve fare i conti con le assenze di Masi dietro, di Chiwisa in mezzo e di Cissè e Falleni davanti, oltre al primo e secondo portiere, con Vismara aggregato alla prima squadra come terzo e Avogadri indisponibile. In porta confermato per la terza gara consecutiva il 19enne polacco Piotr Pardel. Fab. Car.